Для продления плодоношения и созревания плодов баклажанам дайте эти подкормки

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Как правильно ухаживать за баклажанами

2:04
Садоводство » Советы

Баклажаны — растения, которые требуют тепла для успешного развития и плодоношения. Оптимальная температура для них составляет от +22 до +27 градусов. Однако во второй половине августа во многих регионах температура опускается ниже +18 градусов, что несприятельно для баклажанов.

Как правильно ухаживать за баклажанами
Фото: creativecommons.org by Karen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Для продления плодоношения и созревания плодов баклажанам необходима помощь в правильном уходе и подкормках. При понижении температуры воздуха баклажаны, растущие в открытом грунте, можно укрыть спанбондом или другим укрывным материалом. В теплице можно повысить температуру воздуха, используя пластиковые бутылки с подогретой на солнце водой и дополнительную теплоизоляцию.

Важно не допускать остывание почвы ниже +13 градусов, так как при этой температуре растения перестают усваивать питательные вещества. Мульчирование помогает сохранить тепло и влагу, а также сокращает поливы баклажанов.

Баклажаны нуждаются в достаточном количестве влаги, особенно в период плодоношения. Поливать их рекомендуется тёплой водой 2-3 раза в неделю до 5 литров на одно растение. Для обеспечения хорошего проветривания и созревания плодов удаляют все нижние листья и пасынки.

Мульчирование и регулярный полив под корень препаратами, такими как фитоспорин и триходермин, помогают предотвратить корневые гнили, а обработки битоксибациллином могут защитить от паутинного клеща.

Для улучшения созревания плодов и их вкусовых качеств в середине августа можно провести подкормку калийно-фосфорным удобрением. Монокалийфосфат или зола также могут быть использованы вместо минеральных удобрений.

"Если в наличии имеется зола, можно вместо минеральных удобрений использовать её. На 10 литров берём 1 стакан золы и поливаем под корень по 0,7-1 литру в зависимости от размера растения", — пишет садовод, ведущий Дзен-канал "Секреты бывалого дачника".

БАКЛАЖАНЫ от А до Я (от посадки до урожая)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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