Избавьтесь от хруща на участке: покормите его этим обедом — он станет для него последним

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Как избавиться от хруща

1:32
Садоводство » Вредители и болезни

С наступлением тёплой весны проснулись вредители, готовые поживиться корнями растений. Один из таких вредителей — личинка майского жука, также известного как хрущ.

Как избавиться от хруща
Фото: commons.wikimedia.org by Siga is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Хрущ атакует корни молодых саженцев фруктовых кустарников, винограда, клубники и лука. Если не принять своевременных мер по борьбе с ним, последствия могут быть серьёзными.

Опытный садовод поделился эффективным способом избавиться от хруща.

"Полведра луковой и чесночной шелухи заливал горячей водой до полного ведра и настаивал сутки, затем разводил этот настой 1:1 водой и поливал грядки", — поделился садовод в Дзен-канале "Секреты бывалого дачника".

Для борьбы с хрущом возле молодых саженцев винограда, смородины и малины, садовод приготовил смесь из пшена, растительного масла и препарата "Вофатокс".

"В 1 кг пшена вливал 2 столовые ложки растительного масла, настаивал сутки, чтобы крупа хорошо пропиталась маслом. Затем засыпал в пшено препарат "Вофатокс", — рассказал садовод.

Для уничтожения вредителя садовод просверливал отверстия в почве вокруг молодых саженцев и засыпал в них небольшое количество смеси. Когда вредитель пытался добраться до корней растений, он натыкался на эту приманку. Запах масла в сочетании с пшеном привлекал его внимание, а инсектицид выполнял свою функцию.

Также можно было приготовить кашу из крупы, добавить в неё растительное масло с ароматом и растворённый в воде инсектицид.  

ПРОВЕРЕННЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ХРУЩАМИ! СПАСЕМ СВОЙ УРОЖАЙ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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