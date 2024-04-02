Избавьтесь от хруща на участке: покормите его этим обедом — он станет для него последним

С наступлением тёплой весны проснулись вредители, готовые поживиться корнями растений. Один из таких вредителей — личинка майского жука, также известного как хрущ.
Хрущ атакует корни молодых саженцев фруктовых кустарников, винограда, клубники и лука. Если не принять своевременных мер по борьбе с ним, последствия могут быть серьёзными.
Опытный садовод поделился эффективным способом избавиться от хруща.
"Полведра луковой и чесночной шелухи заливал горячей водой до полного ведра и настаивал сутки, затем разводил этот настой 1:1 водой и поливал грядки", — поделился садовод в Дзен-канале "Секреты бывалого дачника".
Для борьбы с хрущом возле молодых саженцев винограда, смородины и малины, садовод приготовил смесь из пшена, растительного масла и препарата "Вофатокс".
"В 1 кг пшена вливал 2 столовые ложки растительного масла, настаивал сутки, чтобы крупа хорошо пропиталась маслом. Затем засыпал в пшено препарат "Вофатокс", — рассказал садовод.
Для уничтожения вредителя садовод просверливал отверстия в почве вокруг молодых саженцев и засыпал в них небольшое количество смеси. Когда вредитель пытался добраться до корней растений, он натыкался на эту приманку. Запах масла в сочетании с пшеном привлекал его внимание, а инсектицид выполнял свою функцию.
Также можно было приготовить кашу из крупы, добавить в неё растительное масло с ароматом и растворённый в воде инсектицид.
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