Простая гармония и изящество: этот цветок внесёт разнообразие в вашу клумбу — цветёт до заморозком

Посадите в саду физостегию

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Физостегия - растение, которое не обладает выдающейся красотой на первый взгляд, однако, выращивая его небольшими группами, можно обнаружить его простую гармонию и изящество. В нашей стране это растение встречается довольно редко, поэтому его появление в вашем саду будет приятным разнообразием.

Фото: https://web.archive.org/web/20161010021541/http://www.panoramio.com/photo/7992864 by giggel is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Физостегия виргинская — это единственный вид, используемый для озеленения. Растение может достигать высоты от 60 см до 120 см. Оно имеет соцветия в виде колосьев с бутонами, похожими на пузырьки, окрашенные в белоснежный, лавандовый или розовый цвет. Цветение физостегии происходит в конце лета, с середины августа до заморозков, при этом имеет приятный аромат.

Растение не требовательно к условиям роста и может адаптироваться к различным средам. Оно предпочитает открытые солнечные участки или легкую полутень, а также суглинистый, супесчаный грунт или чернозем. Расстояние между кустиками должно быть 35-45 см.

Корни физостегии быстро и интенсивно разрастаются, поэтому при посадке рядом с другими растениями следует использовать барьеры, чтобы предотвратить их повреждение. Растение нуждается в умеренном поливе, не допуская застоя влаги, и внесении комплексного минерального удобрения перед появлением бутонов.