Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной

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Весенние подкормки пионов

1:45
Садоводство » Советы

Многие садоводы выращивают пионы. Садовод Дзен-канала "Маленькая Дача" рассказала о правильном весеннем уходе за ними.

Весенние подкормки пионов
Фото: commons.wikimedia.org by de:user:Poupou l'quourouce is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

После таяния снега удаляем весь растительный мусор, сорняки и старую листву вокруг кустов. Если осенью не были обрезаны стебли, их следует подрезать.

Травяные пионы не требуют укрытия, в то время как древовидные могут в некоторых холодных климатах. Весной удаляем укрытие с древовидных пионов постепенно.

Осторожно рыхлим почву вокруг кустов для обеспечения доступа кислорода к корням. Создаём лунку для полива и подкормки.

Проводим подкормку, важную для роста и цветения. На 10 литров воды растворяем 1 столовую ложку нитроаммофоски и 0,5 столовой ложки аммиачной селитры. Поливаем под корень, избегая оголения корней.

После впитывания воды мульчируем перегноем вокруг кустов для удобрения и удержания влаги в почве.

Во время формирования бутонов, когда растение нуждается в фосфоре и калии больше, чем в азоте, хорошим вариантом подкормки является использование золы. Для этого на 10 литров воды добавьте 1 литровую банку золы, хорошо перемешайте, дайте настояться немного и полейте этим раствором пионы.

Зола также помогает бороться с избыточной кислотностью почвы, которая может возникнуть из-за минеральных удобрений. Это отличный вариант подкормки природным способом.

Если у вас нет золы, можно использовать следующий раствор на 10 литров воды: 20 грамм суперфосфата, 10 грамм мочевины и 15 грамм сернокислого калия. Растворите все компоненты и полейте пионы этим смесью.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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