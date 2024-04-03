Сохраняем лук-севок: рассказываем как его хранить, чтобы не портился

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Прорастает лук-севок, но вы ещё не готовы его сажать?

2:03
Садоводство » Советы

Лук-севок является важным элементом в процессе выращивания лука и может прорастать даже до посадки в землю. Если вы обнаружили, что ваш лук-севок начал прорастать, но вы ещё не готовы его сажать, не паникуйте. Существует несколько способов, которые помогут сохранить проросший лук-севок до момента посадки.

Прорастает лук-севок, но вы ещё не готовы его сажать?
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лук-севок должен храниться в прохладном и сухом месте, чтобы не прорастать слишком быстро. Идеальным местом для хранения будет холодильник или подвал. Также можно обернуть лук-севок во влажную газету и поместить в пластиковый пакет, чтобы создать условия для сохранения влаги.

Если вы не планируете садить лук-севок в ближайшее время, можно попробовать заморозить его. Для этого необходимо вымыть и обсушить лук-севок, затем уложить его в один слой на плоскую поверхность и поместить в морозильник. При необходимости, лук-севок можно разморозить и использовать для посадки.

Если же вы хотите посадить лук-севок как можно скорее, можно провести процесс проращивания на подоконнике. Для этого необходимо взять контейнер с дренажными отверстиями, наполнить его песком или смесью торфа и перегнойной земли, затем уложить лук-севок и немного прикрыть его землей. Поливать следует умеренно, чтобы не переувлажнять почву. Через несколько недель лук-севок будет готов к посадке в открытый грунт.

Если вы не хотите заморачиваться с проращиванием и хранением лук-севка, можно просто посадить его в землю сразу после покупки. Но в этом случае необходимо следить за тем, чтобы он не пророс раньше времени и не вырос слишком большими побегами. Для этого можно периодически проверять лук-севок и при необходимости удалять лишние побеги.

Важно помнить, что лук-севок — это живое растение, которое нужно ухаживать и следить за ним. Правильное хранение и посадка помогут вам получить хороший урожай лука. Не забывайте поливать и подкармливать растение, а также удалять сорняки и обеспечивать ему достаточное количество солнечного света.

Лук-севок. Как сохранить до посадки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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