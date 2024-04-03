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Зависит рост и развитие растений: рассказываем нужной воде

Какой водой поливать рассаду?

2:01
Садоводство » Советы

Полив является одним из важнейших аспектов заботы о рассаде. От правильно подобранной воды зависит не только рост и развитие растений, но и их здоровье и урожайность. Поэтому важно знать, какую воду использовать для полива рассады.

Какой водой поливать рассаду?
Фото: commons.wikimedia.org by Galilea is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Следует отметить, что вода должна быть чистой и не содержать вредных примесей. Лучше всего использовать дождевую или отстоявшуюся воду. Если же такой возможности нет, то можно использовать воду из-под крана, но перед поливом её следует защитить от хлора и других химических добавок. Для этого можно оставить её на несколько часов в открытой ёмкости или использовать фильтр для очистки.

Также важно обратить внимание на температуру воды. Она не должна быть слишком холодной или горячей, оптимальная температура для полива рассады составляет около 20 градусов. Если вода слишком холодная, то это может замедлить рост растений, а слишком горячая может привести к пересыханию и повреждению корней.

Кроме того, важно учитывать кислотность воды. Оптимальный уровень pH для полива рассады составляет от 6 до 7. Если вода слишком кислая или щелочная, то это может негативно сказаться на росте и развитии растений. Для проверки кислотности воды можно использовать специальные тест-полоски, которые можно приобрести в магазине садоводства.

Также стоит учитывать сезон и потребности конкретных растений. Например, в период цветения растения нуждаются в большем количестве воды, чем в период роста листьев. Также некоторые растения могут предпочитать более кислую или щелочную воду, поэтому важно изучить потребности конкретных видов рассады.

Отметим, что правильно подобранная вода для полива рассады является залогом её здоровья и хорошего роста. Поэтому не стоит пренебрегать этим аспектом и стоит следить за качеством воды, которую используете для полива. Это позволит вам вырастить крепкие и здоровые растения, которые будут радовать вас урожаем.

Полив рассады - как это правильно делать. Фишки, о которых нигде не расскажут
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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