Белые, розовые, фиолетовые и даже жёлтые - это всё о васильках

Цветут с начала лето и до поздней осени: говорим о васильках

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Васильки — это красивые и нежные цветы, которые могут украсить любой участок на даче. Они отличаются своей неприхотливостью и лёгкостью в выращивании, поэтому даже начинающий садовод сможет справиться с их культивацией. В этой статье мы расскажем о том, как вырастить васильки на даче и какие разновидности этого цветка существуют.

Фото: commons.wikimedia.org by Guido Gerding is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти цветы любят солнечные места, поэтому лучше всего высадить их на открытой и хорошо освещённой площадке. Также важно учитывать, что васильки не любят затопленных и заболоченных участков, поэтому выбирайте место с хорошей дренажной системой.

Для посадки васильков на даче можно использовать как семена, так и готовую рассаду. Если вы выбираете семена, то необходимо заранее подготовить почву. Она должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. Также можно добавить в почву компост или перегноя для улучшения ее качества.

После посадки семян или рассады, необходимо обеспечить им регулярный полив. Васильки любят влажную почву, но не переносят застоя воды. Поэтому следите за тем, чтобы почва была влажной, но не переувлажнённой. Также рекомендуется регулярно подкармливать растения удобрениями для цветущих растений.

Васильки могут цвести с начала лета до поздней осени, поэтому не забывайте удалять увядшие цветы, чтобы стимулировать образование новых бутонов. Также рекомендуется проводить обрезку растений для формирования красивой и компактной кроны.

Существует множество разновидностей васильков, которые отличаются цветом и размером цветков. Например, синие васильки считаются самыми распространёнными, но также существуют белые, розовые, фиолетовые и даже жёлтые варианты. Также есть сорта с большими и мелкими цветками, а также с различной формой листьев.

Кроме того, существуют и многолетние васильки, которые могут расти на даче несколько лет подряд. Они отличаются более крупными и яркими цветками.