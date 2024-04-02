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Рассказываем о факторах, которые влияют на рост укропа, который так необходим на даче

Почему случается, что плохо растёт укроп и не приносит богатый урожай

2:06
Садоводство » Цветы

Укроп - это одно из самых популярных и распространённых растений в нашей стране. Его легко выращивать на приусадебных участках и в горшках на окнах. Но несмотря на свою популярность, укроп не всегда хорошо растёт и приносит богатый урожай. В этой статье мы разберемся, почему плохо растет укроп и какие факторы могут повлиять на его рост.

Почему случается, что плохо растёт укроп и не приносит богатый урожай
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Важной причиной, почему укроп может плохо расти, является неправильная почва. Укроп предпочитает рыхлую, плодородную и хорошо дренированную почву. Если на участке, где вы собираетесь выращивать укроп, залегает грунтовая вода или почва слишком тяжелая и глинистая, то растение может не получать достаточно питательных веществ и воды для нормального роста. Поэтому перед посадкой укропа необходимо подготовить почву, добавив в неё песок или перегной для улучшения её структуры.

Ещё одной причиной плохого роста укропа может быть недостаток питательных веществ в почве. Укроп является быстрорастущим растением и требует большого количества питательных веществ для своего развития. Если почва исчерпана и не содержит достаточного количества органических и минеральных удобрений, то укроп может стать бледным и слабым. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо регулярно подкармливать растение комплексными удобрениями или использовать органические методы удобрения, например, перегной или компост.

Также важно учитывать особенности посадки укропа. Растение нуждается в достаточном количестве солнечного света и воздуха для нормального роста. Поэтому не стоит сажать укроп в тени или в тесных рядах, где он будет мешать другим растениям. Кроме того, укроп не любит пересадок, поэтому лучше сразу высадить его на постоянное место роста.

Ещё одним фактором, который может негативно влиять на рост укропа, является неправильный полив. Растение нуждается в умеренном количестве влаги, поэтому избегайте частого и обильного полива. Лучше поливать укроп после того, как верхний слой почвы уже высохнет.

Плохо растёт укроп? Исправляем ситуацию
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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