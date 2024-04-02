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Отличное решение выращивание клубники, если на даче мало места

Рассказываем, как растить клубнику в пирамиде

2:07
Садоводство » Советы

Клубника — это одна из самых популярных ягодных культур, которая обладает не только вкусными и полезными плодами, но и прекрасным видом. Однако, не всегда есть возможность выращивать её на открытом грунте, особенно в городских условиях. В таких случаях, хорошим решением может стать выращивание клубники в пирамидах.

Пирамиды для выращивания клубники — это вертикальные конструкции, состоящие из нескольких ярусов, на которых размещаются горшки с растениями. Такой метод выращивания позволяет сэкономить место и получить более обильный урожай, поскольку клубника будет расти вверх, а не вширь.

Важным действием к выращиванию клубники в пирамидах является выбор подходящего места. Лучше всего подойдёт солнечное место с хорошей защитой от ветра. Также необходимо подготовить конструкцию для пирамиды — это может быть металлический каркас или деревянная рама, на которой будут закреплены горшки.

Для выращивания клубники в пирамидах подойдут как грунт, так и специальные субстраты для вертикального садоводства. Важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной. Также можно добавить в нее органические удобрения для повышения плодородности.

Перед посадкой растений в горшки, необходимо подготовить саженцы. Они должны быть здоровыми и иметь развитую корневую систему. Расстояние между растениями в горшках должно быть не менее 20 см, чтобы они имели достаточно места для роста.

После посадки растений в горшки, необходимо установить их на конструкцию пирамиды. Лучше всего начинать с нижнего яруса и постепенно двигаться вверх. При этом важно не перегружать каждый ярус, чтобы горшки не опрокинулись.

Для успешного выращивания клубники в пирамидах необходимо обеспечить растения регулярным поливом и подкормкой. Также следует следить за состоянием почвы и при необходимости рыхлить ее, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

Важным моментом в выращивании клубники в пирамидах является обрезка. Она позволяет сохранить компактную форму растений и способствует образованию большего количества цветоносов.

Пирамида для клубники - минусы и плюсы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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