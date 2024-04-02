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Существуют более 100 сортов флоксов на любой вкус: делимся разнообразием

Рассказываем о флоксах, которые будут красивы на клумбах

2:09
Садоводство » Цветы

Флоксы - это красивые и популярные цветы, которые привлекают внимание своими яркими и разнообразными цветами. Они относятся к семейству гвоздичных и произрастают во многих уголках мира. Флоксы являются однолетними или многолетними растениями, которые могут быть выращены как в саду, так и в горшках на балконе или террасе.

Рассказываем о флоксах, которые будут красивы на клумбах
Фото: commons.wikimedia.org by Epibase is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Существует более 100 различных видов флоксов, которые отличаются по размеру, форме и цвету цветков. Одним из самых популярных видов является флокс пантерный, который имеет крупные и яркие цветы с белыми, розовыми или фиолетовыми оттенками. Еще одним популярным видом является флокс душистый, который отличается не только красивыми цветами, но и приятным ароматом.

Кроме того, существуют различные сорта флоксов, которые отличаются по высоте и форме растения. Например, флокс древовидный может достигать высоты до 1,5 метров и имеет прямые стебли, а флокс низкорослый имеет компактную форму и высоту до 30 см. Также существуют сорта с двухцветными цветками, полумахровыми или махровыми цветками, что позволяет создавать разнообразные композиции в саду.

Флоксы могут быть выращены как на солнечных, так и на полутенистых участках, но предпочитают богатые и влажные почвы. Они также являются устойчивыми к болезням и вредителям, что делает их отличным выбором для садоводов-любителей.

Кроме того, флоксы могут быть использованы для создания красивых цветочных клумб, бордюров или живых изгородей. Они также могут быть выращены вместе с другими цветами, такими как лилии, ирисы или георгины, для создания ярких и красочных композиций.

Несмотря на то, что флоксы являются довольно неприхотливыми растениями, они все же требуют определенного ухода. Регулярное поливание и подкормки помогут им расти здоровыми и красивыми. Также необходимо удалять увядшие цветы и обрезать стебли после цветения, чтобы стимулировать рост новых цветков.
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Обзор видов и сортов флоксов. Флоксы шиловидные. Растопыренные
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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