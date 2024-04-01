Крепкая и здоровая рассада: выращивание огурцов от А до Я

Лучшая подкормка для рассады огурцов

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мы поделимся с вами способом выращивания устойчивой и здоровой рассады огурцов в домашних условиях без использования теплицы.

Фото: 500px.com by Breanna Larow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот метод позволяет получить первые плоды раньше, чем при посеве семян прямо в открытый грунт. Кроме того, он защищает растения от грибковых заболеваний и вредителей.

Начнем с посева семян огурцов. Можно начать этот процесс в середине апреля, предварительно прорастив семена. Для этого используйте пластиковые контейнеры и влажную хлопковую ткань.

Когда семена прорастут, переносите их в отдельные стаканчики с питательным грунтом, добавляя золу для хорошего развития корневой системы.

Как ухаживать за рассадой? Важно поддерживать оптимальную температуру и освещение, закаливать растения и обеспечивать им необходимое питание.

Попробуйте следующее: перед очередным поливом слегка пожмите каждый стаканчик, так, чтобы немного потревожить корни рассады. Затем досыпьте в каждый стаканчик грунт и после этого поливайте рассаду. А через 2-3 дня после присыпки полейте огурцы с монофосфатом калия. Такая манипуляция остановит вытягивание рассады, а в месте присыпки образуются дополнительные корешки, которые еще больше укрепят молодые огурцы.

В возрасте примерно 25 дней рассада огурцов готова к высадке в открытый грунт.