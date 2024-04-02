Смородина даст крупные и сладкие ягоды: важные подкормки весной

Чем подкормить смородину весной

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

В начале весны кусты смородины особенно нуждаются в азоте, и для этого подходит следующая подкормка, которую можно использовать как для чёрной, так и для красной и белой смородины. Для приготовления раствора берутся 2 столовые ложки карбамида на 10 литров воды. В качестве альтернативы можно использовать куриный помёт или коровий.

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Перед началом цветения рекомендуется внести нитрофоску в количестве 50 грамм на 10 литров воды. Расчёт составляет 1 ведро на 1 растение.

Когда начинается массовое цветение, можно внести гумат калия в количестве 20-30 мл на 10 литров воды и полить под корень. Однако концентрация гумата может различаться в зависимости от производителя, поэтому следует руководствоваться инструкцией на упаковке.

Эти советы, которыми поделился садовод Дзен-канала "Маленькая Дача", помогут вырастить крупные сладкие ягоды.