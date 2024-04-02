Пикированная рассада вырастет с толстенькими стеблями: вот чем её следует полить — стимулятор роста корней

Чем подкормить пикированную рассаду

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Этим методом выращивания крепкой и здоровой рассады с толстыми стебельками поделился садовод Дзен-канала "Маленькая Дача". Он раскрыл рецепт подкормки. Её можно начать вносить после пикировки через 7-10 дней или после появления 2-4 настоящих листочков.

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Фосфор и калий — важные элементы питания, которые способствуют развитию корневой системы и повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям, таким как засуха и холод. Монофосфат калия эффективен как внекорневая подкормка и может помочь бороться с мучнистой росой. Он хорошо сочетается с пестицидами, поэтому можно использовать его в сочетании с другими препаратами для борьбы с вредителями и болезнями.

Для подкормки рассады растворите 5 грамм монофосфата калия в 5 литрах воды и полейте под корень. Для удобства расчётов отталкивайтесь от пропорции 1 грамм монофосфата калия на 1 литр воды.

Эта подкормка поможет развить корневую систему, особенно после пикировки или пересадки через 7-10 дней. Повторяйте подкормку раз в две недели.