Создаём компостную кучу в саду: вот что важно учесть — 7 главных правил

Как подготовить компостную кучу

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эти советы помогут приготовить отличный компост. О нём рассказал садовод в Дзен-канале "Маленькая Дача".

Фото: commons.wikimedia.org by Andy Li is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Огородник перечислил ошибки, которые часто допускают начинающие садоводы.

1. Одной компостной кучи недостаточно. Чтобы иметь постоянный доступ к компосту, нужно использовать две ямы или контейнера. Когда одна куча созревает, вы можете использовать вторую для добавления новых отходов.

2. Некоторые материалы не подходят для компоста. Не стоит добавлять пищевые отходы, такие как рыба или мясо, а также растительные остатки больных растений или продукты, которые долго разлагаются.

3. Важно поддерживать оптимальное увлажнение. Слишком много или слишком мало влаги может замедлить процесс компостирования. Если компост становится вонючим, возможно, нужно скорректировать уровень влажности, добавив либо удалив влагу.

4. Чтобы предотвратить неприятные запахи, компостную кучу следует держать закрытой. Это также защитит от дождя и поможет сохранить тепло внутри.

5. Для быстрого разложения отходов важна вентиляция. Регулярно проводите аэрацию, например, протыкание вилами, чтобы обеспечить доступ кислорода.

6. Чтобы ускорить процесс компостирования, рекомендуется измельчать отходы перед добавлением их в яму, а также перемешивать компост, добавляя коричневый слой из прошлогоднего компоста.

7. Если вам не хочется заниматься компостными ямами или кучами, можно использовать метод с канавами на освободившихся грядках. Просто прокопайте канаву, складывайте отходы и засыпайте их землёй. Весной вы сможете сеять или сажать на эти грядки.