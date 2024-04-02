Капуста сохранится до лета: вот что важно сделать для этого

Садовод Дзен-канала "Маленькая дача" рассказал, как сохранить капусту до лета.
Во-первых, успех хранения овоща зависит от нескольких факторов, основной из которых — выбор сорта. Пригодны для длительного хранения только поздние или средне поздние сорта, такие как "Вьюга", "Колобок", "Зимовка", "Аммон", "Валентина", "Каменная голова" и другие.
Кроме того, важно помнить:
Для подготовки капусты к хранению:
Теперь о методах хранения. Оберните кочан капусты несколькими слоями стрейч-пленки и уберите в погреб. Этот способ хранения отлично работает благодаря сухому окружению. Альтернативно, капусту можно завернуть в газету и подвесить за кочерыжку на расстоянии около 10 сантиметров. Однако лучше всего применять первый способ, так как он более эффективен.
Для хранения цветной капусты и брокколи можно использовать те же методы, однако они не обеспечат такого длительного срока хранения, как для обычной капусты. Также можно разделить их на соцветия, упаковать в пакеты и поместить в морозильник.
Если у вас нет погреба, капусту можно сохранить на балконе, упаковав каждый кочан и разложив в деревянные ящики. В случае сильных морозов, их можно укрыть теплой тканью.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться свежей и вкусной капустой весь сезон.
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