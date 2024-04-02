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Капуста сохранится до лета: вот что важно сделать для этого

Как правильно хранить капусту

2:06
Садоводство » Овощи

Садовод Дзен-канала "Маленькая дача" рассказал, как сохранить капусту до лета.

Как правильно хранить капусту
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Block is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, успех хранения овоща зависит от нескольких факторов, основной из которых — выбор сорта. Пригодны для длительного хранения только поздние или средне поздние сорта, такие как "Вьюга", "Колобок", "Зимовка", "Аммон", "Валентина", "Каменная голова" и другие.

Кроме того, важно помнить:

  • Капуста, выращенная на лёгкой и суглинистой почве, хранится дольше.
  • Нельзя срезать капусту раньше срока созревания, ей нужно дать полностью вызреть, иначе она быстро портится.
  • Избыточное внесение азота при подкормке может снизить её хранение, в то время как фосфорно-калийные удобрения способствуют лучшей сохранности.
  • Основные условия хранения — это температура от -1 до +2 градусов и высокая влажность воздуха (80-95%).

Для подготовки капусты к хранению:

  • Сортируйте капусту, исключая трещины, гниль и другие повреждения.
  • Перед хранением держите капусту в теплом и проветриваемом помещении, чтобы кочерыжка подсохла и избежать гниения.

Теперь о методах хранения. Оберните кочан капусты несколькими слоями стрейч-пленки и уберите в погреб. Этот способ хранения отлично работает благодаря сухому окружению. Альтернативно, капусту можно завернуть в газету и подвесить за кочерыжку на расстоянии около 10 сантиметров. Однако лучше всего применять первый способ, так как он более эффективен.

Для хранения цветной капусты и брокколи можно использовать те же методы, однако они не обеспечат такого длительного срока хранения, как для обычной капусты. Также можно разделить их на соцветия, упаковать в пакеты и поместить в морозильник.

Если у вас нет погреба, капусту можно сохранить на балконе, упаковав каждый кочан и разложив в деревянные ящики. В случае сильных морозов, их можно укрыть теплой тканью.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться свежей и вкусной капустой весь сезон.

КАК ХРАНИТЬ КАПУСТУ ЗИМОЙ?! С этими способами она всегда будет на вашем столе!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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