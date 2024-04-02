Даём советы и рекомендации по выращиванию тропеолума

Красивое и неприхотливое растение - тропеолум

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Тропеолум, или нарцисс африканский, является красивым и неприхотливым растением, которое может стать настоящим украшением любого сада или дома. Его яркие цветы и необычные листья привлекают внимание и радуют глаз круглый год. Если вы хотите вырастить тропеолум у себя дома, то в этой статье вы найдете все необходимые советы и рекомендации.

Важным правилом к выращиванию тропеолума будет выбор подходящего места. Это растение любит яркий солнечный свет, поэтому лучше всего будет разместить его на южной или восточной стороне дома. Также важно, чтобы вокруг растения было достаточно места для роста и развития.

Для посадки тропеолума можно использовать готовый грунт для цветущих растений или приготовить его самостоятельно. Для этого смешайте равные части песка, торфа и садовой земли. После этого высадите растение в горшок или грядку, оставляя между растениями расстояние около 20 см.

Важным условием для успешного выращивания тропеолума является регулярный полив. Растение нуждается в умеренном увлажнении, поэтому поливайте его 2-3 раза в неделю. Однако не допускайте переувлажнения, так как это может привести к гниению корней.

Чтобы тропеолум радовал вас своими яркими цветами, необходимо регулярно подкармливать его удобрениями. Лучше всего использовать комплексные удобрения для цветущих растений, которые содержат все необходимые питательные вещества. Подкармливайте растение каждые 2-3 недели в период активного роста.

Тропеолуму необходима поддержка для вертикального роста. Вы можете использовать специальные опоры или просто привязать его к опоре, например, к штыку или кольям. Это поможет растению сохранить красивую форму и избежать повреждений от ветра.

Если вы выращиваете тропеолум в горшке, то не забывайте периодически пересаживать его в более просторный горшок. Это позволит растению развиваться и расти более здоровым. Пересадку лучше проводить весной или осенью.