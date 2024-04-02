Вот чем важно обработать деревья весной: важно сделать для борьбы с вредителями

Как проводить весеннюю обработку сада

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С наступлением весны, когда солнце начинает пригревать, пробуждаются и различные вредители. Поэтому так важно провести весенние обработки от них.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Для борьбы с вредителями, такими как щитовка, тля, медяница и другие, хорошо подходит вазелиновое масло 30+. Обработка этим препаратом помогает избавиться от зимующих вредителей и отложенных яиц. Масло наносится при температуре воздуха +5-6 градусов.

Далее следует упомянуть об обработке мочевиной, которая может быть использована для плодовых и косточковых деревьев, также служит в качестве подкормки. Раствор готовится из 250 грамм мочевины на 5 литров воды.

Известково-серный отвар (или препарат "ПФКлеро") — мощное средство для защиты от паутинного клеща, мучнистой росы и других болезней. Раствор разводится по инструкции.