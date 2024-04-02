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Рассказываем о правилах и ограничениях, которые необходимо соблюдать при применении суперфосфата

Как нельзя вносить суперфосфат?

2:00
Садоводство » Советы

Суперфосфат — это химическое вещество, которое широко используется в сельском хозяйстве для улучшения плодородия почвы. Однако, несмотря на его пользу, существуют определённые правила и ограничения, которые необходимо соблюдать при его применении. В этой статье мы расскажем о том, как нельзя вносить суперфосфат и какие последствия это может иметь.

Как нельзя вносить суперфосфат?
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Первое и самое важное правило — не превышать рекомендуемую дозу суперфосфата. Как правило, на упаковке указывается оптимальное количество для конкретного вида почвы и культуры. Но многие садоводы и фермеры, стремясь получить более обильный урожай, решают увеличить дозу удобрения. Это может привести к серьезным последствиям, таким как отравление растений и загрязнение почвы.

Второе правило — не вносить суперфосфат вместе с другими удобрениями, особенно с аммиачной селитрой. Эти два вещества взаимодействуют между собой и могут привести к образованию опасного для растений аммиачного газа. Кроме того, суперфосфат может вступить в реакцию с кальцием, содержащимся в известняке, и образовать нерастворимые соединения, которые не будут доступны растениям.

Третье правило — не вносить суперфосфат в период цветения и плодоношения растений. В этот период они нуждаются в большем количестве калия и фосфора, а суперфосфат содержит только фосфор. Поэтому, если вносить его в это время, растения не получат необходимого питания и могут начать отмирать.

Кроме того, не рекомендуется вносить суперфосфат в сухую почву. Он должен быть растворен в воде и равномерно распределен по почве. В противном случае, он может сгореть растения и повредить корни.

Также стоит отметить, что суперфосфат не является универсальным удобрением и не подходит для всех культур. Например, для картофеля и капусты он может быть опасен, так как содержит большое количество фосфора, который может накопиться в корнеплодах и повредить их качество.

Суперфосфат — супергерой нашего времени! Особенности применения самого популярного удобрения
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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