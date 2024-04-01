Сад станет поводом для гордости, а соседи обзавидуются: обязательно посадите этот цветок

Вербена — идеальный выбор для вашего сада

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый садовод мечтает о том, чтобы его участок был наполнен красивыми растениями, привлекающими восхищенные взгляды соседей. Вопреки распространенному мнению, создание красивого сада совсем не требует огромных усилий. Для начала, достаточно посадить одно неприхотливое растение.

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Идеальным выбором для вашего сада может стать роскошная вербена. Благодаря обилию сортов этого растения, вы сможете подобрать именно тот, который заполнит ваш сад яркими красками или создаст утонченный акцент. Вербене не принципиально, где расти — как на солнце, так и в тени. Единственное, что она не переносит, это застой воды, поэтому перед посадкой растения лучше создать дренажный слой.

Посеять вербену на рассаду лучше всего уже в феврале, а в мае пересадить ее на участок. Разместите семена вербены на рыхлый грунт и слегка посыпьте их сверху. Чтобы ускорить прорастание семян, можно предварительно замочить их в растворе со стимулятором роста.

При появлении всходов, горшочки с рассадой переносят в прохладное место, предварительно выдержав их при комнатной температуре. Создание красивого сада может быть легким и увлекательным занятием — дайте шанс своему участку порадовать вас и окружающих своей красотой.