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Это насекомое может нанести серьёзный вред урожаю картофеля

Как справиться с картофельной блошкой?

1:45
Садоводство » Вредители и болезни

Картофельная блошка — это насекомое, которое может нанести серьёзный вред урожаю картофеля. Она питается соком листьев растения, что приводит к его увяданию и ослаблению. Бороться с этим вредителем нужно незамедлительно, чтобы минимизировать потери урожая.

Как справиться с картофельной блошкой?
Фото: commons.wikimedia.org by Francisco Welter-Schultes is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот несколько способов, как справиться с картофельной блошкой:

  • механическое удаление. Один из самых простых способов борьбы с картофельной блошкой — это собирать и уничтожать взрослых особей и их личинок. Для этого можно использовать специальные ловушки или просто регулярно обследовать растения и удалять насекомых;
  • применение биологических препаратов. Существует ряд биопрепаратов, содержащих в своем составе микроорганизмы или паразиты, которые уничтожают картофельную блошку. Эти препараты являются безопасными для человека и окружающей среды;
  • использование химических инсектицидов. В экстремальных случаях, когда количество вредителей слишком велико и нанесение урона растениям неудержимо, можно применить химические инсектициды. Однако при этом необходимо строго соблюдать инструкцию по применению, чтобы избежать отравления и защитить окружающую среду;
  • правильное ведение сельскохозяйственного производства. Важно проводить регулярную обработку растений, подкармливать их, обеспечивать достаточное количество жидкости и не допускать загущения посадок. Это поможет растениям быть сильными и более устойчивыми к атакам вредителей.

Таким образом, справиться с картофельной блошкой возможно, если принять комплекс мер по их уничтожению и предотвращению повторного появления. Важно следить за состоянием растений, обрабатывать их вовремя и проводить необходимые профилактические мероприятия.

Как избавиться от крестоцветной блошки навсегда?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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