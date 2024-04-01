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Вырастите яркие цветы в теплице уже в апреле: секрет опытных дачников

Стало известно, какие цветы сажать в теплице уже в апреле

1:37
Садоводство

Дачный сезон начинается с первых теплых весенних дней, когда каждый садовод стремится как можно скорее приступить к посадке растений. В то время как многие привыкли выращивать рассаду цветов в квартирных условиях, есть цветы, которые лучше всего сеять непосредственно в теплицу. Такой подход не только упрощает процесс выращивания, но и способствует быстрой адаптации растений к будущим условиям открытого грунта.

Стало известно, какие цветы сажать в теплице уже в апреле
Фото: forestwander by ForestWander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States license

Бархатцы и настурция — два вида цветов, хорошо знакомых каждому дачнику. К их достоинствам можно отнести не только простоту в выращивании в теплице, но и особую устойчивость к внешним условиям и неприхотливость в уходе. Посадка этих цветов в апреле позволит вам насладиться их яркими красками уже с начала лета.

Менее известная, но не менее привлекательная цинния, по внешнему виду напоминающая георгину, заслуживает особого внимания. Цинния не требовательна к условиям, но предпочитает места без застоя воды и с нейтральной почвой. Важно отметить, что цинния может стать украшением любого букета.

Ясколка, с ее серебристыми листьями и белыми цветами, добавит изысканности и нежности в садовый ландшафт. Этот цветок превращается в пышное серебристое полотно уже к началу лета, создавая эффектную композицию на клумбе.

Выращивание цветов в теплице — это отличный способ упростить себе задачу и обеспечить растениям лучшие условия для адаптации. Создайте свой цветочный рай прямо на дачном участке, и пусть каждый день приносит вам радость от общения с природой.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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