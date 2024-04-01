Умное решение: какой цветок нужно посадить в теплице, чтобы не появлялась белокрылка

Эксперт рассказала, на что идут дачники, чтобы уберечь свои посадки от белокрылки

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Белокрылка стала настоящей головной болью для садоводов, так как она обладает устойчивостью к химическим препаратам, предназначенным для уничтожения вредителя. Однако опытные дачники нашли необычное решение, способное помочь защитить свои посадки от этого вредоносного насекомого.

Фото: forestwander.com by ЛесСтранствие is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Эксперт сетевого издания "Белновости" — агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, на что идут опытные садоводы, чтобы предотвратить появление белокрылки. Оказалось, что одним из растений, способных обезвредить этого вредителя, является агератум.

Яркие цветы агератума привлекают маленьких бабочек, чьи крылья покрыты пыльцой. Однако такое привлекательное растение обладает еще одним качеством — сок агератума нейтрализует белокрылку, лишая ее способности к размножению. Кроме того, агератум часто используется как лекарственное сырье.

Опытные огородники советуют садить одно растение агератума на 10 квадратных метров теплицы.

Таким образом, агератум становится не только украшением для грядок и теплиц, но и эффективным средством борьбы с белокрылкой, что делает его незаменимым помощником для заботливых садоводов.