Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что посмотреть и чем заняться в Узбекистане в 2024 году
Ученые МФТИ создали ИИ для корректировки расписания поездов в случае аварии
Манник на ряженке: мягкий, рассыпчатый пирог, который вы захотите готовить снова и снова
МГУ и Ингосстрах: инновационные технологии для отслеживания здоровья застрахованных
Кинологи назвали самые шумные породы собак
Когда можно получить повторно кредитные каникулы , рассказали в Центробанке
Шакира высказалась о фильме "Барби" и феминизме
Дэвид Бекхэм показал тренировку в зале и свой упругий пресс
Как использовать сахарный скраб: советы для гладкой и ухоженной кожи
Толстостенные плоды перца: делимся советами для желанного урожая любимого овоща

Как правильно ухаживать за рассадой перца, чтобы получить толстостенные плоды

1:54
Садоводство » Советы

Для любителей свежего и сочного перца важным этапом является выращивание рассады. Как правильно ухаживать за рассадой, чтобы в дальнейшем получить крупные и толстостенные плоды?

Как правильно ухаживать за рассадой перца, чтобы получить толстостенные плоды
Фото: commons.wikimedia.org by Rayabhari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Подготовка почвы. Для выращивания рассады перца необходима плодородная почва с хорошей дренажной способностью. Перед посевом рассады рекомендуется прогреть почву и подкормить ее органическими удобрениями.

2. Правильный выбор сорта. Для получения толстостенных плодов надо выбирать сорта перца, отличающиеся данными. Например, сорта "Болгарский" или "Тройчатый".

3. Посев рассады. Посев семян перца проводят в отдельные горшки с плодородной почвой. Важно соблюдать оптимальную температуру и влажность для прорастания семян.

4. Умеренный полив. Рассаду перца рекомендуется поливать умеренно, избегая излишней влаги, которая может привести к гниению корней.

5. Подкормка. Для активного роста и развития рассады перца необходимо регулярно подкармливать её минеральными и органическими удобрениями.

6. Пикировка и прореживание. После появления первых настоящих листочков рассаду перца следует пикировать и прореживать для обеспечения хорошего доступа к свету и питательным веществам.

7. Жёсткая зима. В процессе выращивания рассады перца необходимо обеспечить ей тёплый режим, чтобы избежать переохлаждения и задержки в росте.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить здоровую и крепкую рассаду перца, которая в дальнейшем порадует вас крупными и толстостенными плодами. Важно помнить, что забота и внимание к рассаде перца является залогом успешного урожая и удовлетворения от результатов своего труда.

Пикировка вас удивит! Это для крепкой рассады
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний

Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.

Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Клещи боятся некоторых ароматов
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Это вам за Ил-76! Кто "подставил" американский экипаж ЗРК Patriot под русские ракеты
На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова Народному артисту Михаилу Ульянову установили памятник Анжела Якубовская Цари невысоко ценили оперу "Жизнь за царя" Сергей Лебедев
7 упражнений для плоского живота, для выполнения которых вам понадобится только стена
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"
Отец Децла раскритиковал Петросяна, ставшего многодетным отцом в 78-лет
Отец Децла раскритиковал Петросяна, ставшего многодетным отцом в 78-лет
Последние материалы
Что посмотреть и чем заняться в Узбекистане в 2024 году
Ученые МФТИ создали ИИ для корректировки расписания поездов в случае аварии
Манник на ряженке: мягкий, рассыпчатый пирог, который вы захотите готовить снова и снова
МГУ и Ингосстрах: инновационные технологии для отслеживания здоровья застрахованных
Кинологи назвали самые шумные породы собак
Когда можно получить повторно кредитные каникулы , рассказали в Центробанке
Как правильно ухаживать за рассадой перца, чтобы получить толстостенные плоды
Шакира высказалась о фильме "Барби" и феминизме
Дэвид Бекхэм показал тренировку в зале и свой упругий пресс
Как использовать сахарный скраб: советы для гладкой и ухоженной кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников