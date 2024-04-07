Это неприхотливое растение сделает участок ярким и красочным: оригинальное решение для сада

Гейхера станет украшением сада

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гейхера — популярное растение в ландшафтном дизайне благодаря своей уникальной внешности и простому уходу. Её декоративные листья имеют множество оттенков, от зелёных до почти чёрных, с различными узорами и прожилками. Летом на кустах появляются красивые соцветия бежевого, розового или белого цветов, которые могут длиться до холодов.

Фото: https://www.flickr.com/photos/14730981@N08/13930684179/ by James Petts from London, England is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Гейхера подразделяется на две основные группы: сорта с декоративными листьями и красивым цветением. Для лучшего развития растение нуждается в умеренном поливе и хорошо дренированной почве. Оно хорошо переносит зиму с укрытием и отлично сочетается с другими декоративными растениями, такими как злаки, самшит и луковичные растения.