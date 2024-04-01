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Сорта редиса, который дадут урожай максимально быстро: советует опытный агроном

Агроном поделился своими любимыми ранними сортами редиса

2:42
Садоводство » Овощи

Все огородники знают, что один из самых топовых овощей, который быстро даёт урожай, это редис. Безусловно, попробовать урожай после посадки хочется как можно быстрее, поэтому есть сорта и гибриды редиса, которые процесс сбора редиса просто максимально приближают. Что за они - ответил агроном Пётр Синьковский

Агроном поделился своими любимыми ранними сортами редиса
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сортов и гибридов редиса, отвечающих двум горячим требованиям — возможность сверхраннего посева и быстрый урожай — сегодня не так уж и мало. А выделить из них какие-то, подпадающие под определение с приставкой «супер», довольно сложно. Однако попробуем, - цитирует сайт aif.ru.

Специалист поделился своими любимыми сортами. 

Вполне себя зарекомендовали два моих любимых, которые бесхитростно названы 16 дней и 18 дней. Что характерно, заявленные цифры вполне соответствуют действительности, ну плюс-минус пара суток в ту или иную сторону. А речь идет о сроках от посева до снятия урожая. 16 дней в указанный срок дает вполне приличный урожай кругленьких корнеплодов ярко-красного цвета, массой под 20 г с мякотью умеренно острого вкуса. 18 дней способен порадовать удлиненными цилиндрическими редисками, также массой до 18-20 г, но вкус у них сладковатый, без горчинки. Оба сорта вполне устойчивы к стрелкованию, неприхотливы. У 18 дней корнеплоды могут получаться рыхлыми, с пустотами внутри, если недодать ему влаги или он подпадет под излишне сильный (более минус 5 ºС) заморозок более чем на пару суток.

П. Синьковский говорит, что если кто-то любит крупный редис, то он рекомендует сорт Диего по вкусовым качествам. Корнеплод этого редиса составляет до 100 г, но созревает не супербыстро. Неплохой и сорт Жара, корнеплоды которого до 50 г. Порядка 20-25 дней понадобиться после посева, чтобы собрать урожай. Агроном отмечает, что данный сорт особенно отмечается по максимальному содержанию витамина С. 

Если же кому-то хочется нестандартные цветовые решения редиса, то специалист советует обратить внимание на такие сорта, как Белый зефир и Злата. Логично, что Белый зефир даст белые корнеплоды, которые можно употреблять в пищу уже через 20-25 дней. Второй сорт - Злата - имеет корнеплоды золотистого цвета, которые похожи чем-то на мини-репу, весят до 25 г. Для созревания корнеплодов Златы понадобится 28-30 дней.

Сочный и крупный редис без вредителей! Секреты выращивания редиса для небывалого урожая
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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