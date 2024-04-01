Сорта редиса, который дадут урожай максимально быстро: советует опытный агроном

Агроном поделился своими любимыми ранними сортами редиса

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Все огородники знают, что один из самых топовых овощей, который быстро даёт урожай, это редис. Безусловно, попробовать урожай после посадки хочется как можно быстрее, поэтому есть сорта и гибриды редиса, которые процесс сбора редиса просто максимально приближают. Что за они - ответил агроном Пётр Синьковский.

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Сортов и гибридов редиса, отвечающих двум горячим требованиям — возможность сверхраннего посева и быстрый урожай — сегодня не так уж и мало. А выделить из них какие-то, подпадающие под определение с приставкой «супер», довольно сложно. Однако попробуем, - цитирует сайт aif.ru.

Специалист поделился своими любимыми сортами.

Вполне себя зарекомендовали два моих любимых, которые бесхитростно названы 16 дней и 18 дней. Что характерно, заявленные цифры вполне соответствуют действительности, ну плюс-минус пара суток в ту или иную сторону. А речь идет о сроках от посева до снятия урожая. 16 дней в указанный срок дает вполне приличный урожай кругленьких корнеплодов ярко-красного цвета, массой под 20 г с мякотью умеренно острого вкуса. 18 дней способен порадовать удлиненными цилиндрическими редисками, также массой до 18-20 г, но вкус у них сладковатый, без горчинки. Оба сорта вполне устойчивы к стрелкованию, неприхотливы. У 18 дней корнеплоды могут получаться рыхлыми, с пустотами внутри, если недодать ему влаги или он подпадет под излишне сильный (более минус 5 ºС) заморозок более чем на пару суток.

П. Синьковский говорит, что если кто-то любит крупный редис, то он рекомендует сорт Диего по вкусовым качествам. Корнеплод этого редиса составляет до 100 г, но созревает не супербыстро. Неплохой и сорт Жара, корнеплоды которого до 50 г. Порядка 20-25 дней понадобиться после посева, чтобы собрать урожай. Агроном отмечает, что данный сорт особенно отмечается по максимальному содержанию витамина С.

Если же кому-то хочется нестандартные цветовые решения редиса, то специалист советует обратить внимание на такие сорта, как Белый зефир и Злата. Логично, что Белый зефир даст белые корнеплоды, которые можно употреблять в пищу уже через 20-25 дней. Второй сорт - Злата - имеет корнеплоды золотистого цвета, которые похожи чем-то на мини-репу, весят до 25 г. Для созревания корнеплодов Златы понадобится 28-30 дней.