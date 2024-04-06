Это растение ценят за пушистые цветы, напоминающие помпоны: он словно облако

Василистник станет прекрасным украшением сада

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это растение представляет собой нечто уникальное, способное разнообразить клумбу своими пушистыми цветами, напоминающими помпоны. В период цветения куст василистника приобретает вид небольшого облака.

Василистник — многолетнее растение с мелкими цветками, собранными в соцветия, часто фиолетового, молочного или бело-зелёного оттенков. Интересно, что его пушистые соцветия образуются за счёт длинных тычинок, а лепестков у цветков вообще нет или они быстро опадают. Цветение василистника приходится на летний период.

Это растение процветает на солнечных или слегка затенённых участках с плодородной, увлажнённой почвой, предпочтительно со слабой кислотностью. Оно хорошо себя чувствует около водоёмов, но не цветёт в тени или на сухой почве.

Василистник отличается неприхотливостью и требует лишь регулярного полива и подкормок, предпочтительно органических. Иногда стеблям растениям может потребоваться поддержка и подвязка.

Относительно устойчивый к морозам, в Средней полосе России лучше укрыть василистник на зиму. Этот цветок прекрасно дополнит сад, который отражает естественную красоту природы. В качестве компаньонов для него подойдут папоротники, бадан, бузульник, ландыши.