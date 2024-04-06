Это редкое растение цветёт всё лето: идеально для украшения террас, балконов и помещений

Посадите в саду растение под названием алонсоа

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это удивительное растение, известное как алонсоа, редко встречается в России из-за своего долгого периода роста. Произрастая в дикой природе в горах Южной Америки, оно чаще всего выращивается как однолетник в контейнерах для украшения террас, балконов и помещений. Речь о растении под название алонсоа.

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Стебли часто имеют красноватый оттенок, а цветы, хоть и не очень крупные, окрашены в красный, жёлтый, оранжевый, иногда — розовый или белый цвета. Растение цветёт всё лето, если семена посеяны в марте и высажены в открытый грунт примерно в середине мая.

Алонсоа требует солнечного места, но в жаркие дни лучше помещать контейнер в лёгкую полутень. Регулярное внесение комплексного минерального удобрения с водой для полива каждые 2 недели и прищипывание верхушек или обрезка побегов помогут обеспечить более обильное и продолжительное цветение, придавая кусту более аккуратный вид. Наслаждаться цветением алонсоа можно не только летом, но и зимой, если посеять семена летом.