Это удивительное растение, известное как алонсоа, редко встречается в России из-за своего долгого периода роста. Произрастая в дикой природе в горах Южной Америки, оно чаще всего выращивается как однолетник в контейнерах для украшения террас, балконов и помещений. Речь о растении под название алонсоа.
Стебли часто имеют красноватый оттенок, а цветы, хоть и не очень крупные, окрашены в красный, жёлтый, оранжевый, иногда — розовый или белый цвета. Растение цветёт всё лето, если семена посеяны в марте и высажены в открытый грунт примерно в середине мая.
Алонсоа требует солнечного места, но в жаркие дни лучше помещать контейнер в лёгкую полутень. Регулярное внесение комплексного минерального удобрения с водой для полива каждые 2 недели и прищипывание верхушек или обрезка побегов помогут обеспечить более обильное и продолжительное цветение, придавая кусту более аккуратный вид. Наслаждаться цветением алонсоа можно не только летом, но и зимой, если посеять семена летом.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.