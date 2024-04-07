Этот многолетник ценится за свои декоративные листья и необычные, пушистые соцветия

Посадите в саду тиареллу

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот малоизвестный многолетник, известный также как тиарелла, ценится в садоводстве за свои декоративные листья и необычные, пушистые соцветия. Растение отлично процветает в лёгкой тени, что делает его ценным элементом для затенённых участков, обычно пренебрегаемых садоводами.

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Тиарелла может достигать высоты до 80 см. Её листья могут быть тёмно-зелёными с фиолетовой серединой или светло-зелёными с розовым оттенком по центру. Цветки растения, собранные в соцветия, обычно белого или светло-розового цвета, распускаются с апреля по июнь. Осенью листва тиареллы приобретает красивый багряно-красный оттенок.

Тиарелла предпочитает лёгкую тень и влажный, плодородный и проницаемый грунт. Регулярный и обильный полив необходим, а растение также нуждается в подкормках минеральными или органическими удобрениями перед и после цветения. Пересадка растения рекомендуется каждые 4 года.

Хотя тиарелла достаточно устойчива к заморозкам, в холодных регионах лучше укрыть её. Она прекрасно подходит для посадки в затенённых уголках сада в качестве почвопокровного растения, а также может быть использована для оформления участков у водоёмов или каменистых композиций.