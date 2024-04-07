Это дивное растение ценят за декоративность и целебные свойства

Посадите в саду агастахе

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот прекрасный многолетник способен преобразить сад, разрастаясь в живописные куртины и приятно благоухая. Растение известно под несколькими названиями, включая агастахе или лофант.

Фото: commons.wikimedia.org by C T Johansson is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Агастахе не требует особых хлопот и ценится не только за декоративность, но и за свои целебные свойства. Его листья обладают ароматом аниса, лимона или мяты, что делает его полезным и для кулинарии.

Растение может достигать высоты от 45 см до 1,5 метров, с соцветиями, окрашенными в разные оттенки фиолетового, лилового, розового или белого цвета. Цветёт лофант с мая и до конца лета.

Агастахе произрастает на сухом грунте и не требователен к почве, но предпочитает хорошую проницаемость влаги и воздуха. Он лучше всего растёт на солнечном участке и нуждается в умеренном поливе, так как относительно засухоустойчив.

Это растение отлично подходит для оформления садов, миксбордеров и контейнеров на террасах. Оно прекрасно сочетается с другими растениями, такими как астильба, люпины, рудбекия и мята, а его соцветия можно использовать в цветочных композициях и сухих букетах.