Этот прекрасный многолетник способен преобразить сад, разрастаясь в живописные куртины и приятно благоухая. Растение известно под несколькими названиями, включая агастахе или лофант.
Агастахе не требует особых хлопот и ценится не только за декоративность, но и за свои целебные свойства. Его листья обладают ароматом аниса, лимона или мяты, что делает его полезным и для кулинарии.
Растение может достигать высоты от 45 см до 1,5 метров, с соцветиями, окрашенными в разные оттенки фиолетового, лилового, розового или белого цвета. Цветёт лофант с мая и до конца лета.
Агастахе произрастает на сухом грунте и не требователен к почве, но предпочитает хорошую проницаемость влаги и воздуха. Он лучше всего растёт на солнечном участке и нуждается в умеренном поливе, так как относительно засухоустойчив.
Это растение отлично подходит для оформления садов, миксбордеров и контейнеров на террасах. Оно прекрасно сочетается с другими растениями, такими как астильба, люпины, рудбекия и мята, а его соцветия можно использовать в цветочных композициях и сухих букетах.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.