Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самой массовой иномаркой в России стала Kia Rio
Как ухаживать за сухой кожей
Почему кровать в виде машинки не лучший выбор
Названа лучшая страна Европы для путешествий — Португалия
JAHA: для улучшения работы мозга необходимо работать стоя
Эксперты назвали породы собак для каждого знака зодиака
Зачем нужна подложка под ламинат
Ученые КФУ изобрели метод создания стройматериалов из металлургических отходов
ГИБДД раскрыла, сколько промилле допускается у водителя после изменения закона
Это растение станет отличным элементом ландшафтного дизайна: привлекает интересными яркими кистями

Хелоне радует глаз красивой глянцевой листвой

1:24
Садоводство » Цветы

Растение хелоне пока не так популярно в наших садах, но оно обладает рядом преимуществ. Внешне оно напоминает пенстемон или львиный зев, хотя его цветение не такое обильное. Зацветает оно в конце лета и заканчивает цветение с наступлением заморозков. Соцветия имеют форму кисти или колоса и окрашены в белый или розовый цвет. Перед цветением хелоне уже радует глаз красивой глянцевой листвой.

Хелоне радует глаз красивой глянцевой листвой
Фото: https://www.flickr.com/photos/18453498@N07/51400405378/ by sonnia hill is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Растение любит влагу, поэтому хорошо процветает возле водоёмов. Оно не требовательно к почве и может расти даже на тяжёлой глинистой почве, но важно, чтобы она была влажной. Хелоне хорошо растёт как на солнце, так и в тени, и его высота зависит от уровня освещения.

В жаркую погоду растение нуждается в регулярных поливах, чтобы не пересушивалась почва. Для улучшения декоративности его можно подкармливать один раз за сезон. Хелоне обладает высокой морозоустойчивостью и редко страдает от болезней или вредителей.

Высаженные вблизи водоёма или вдоль дорожек, хелоне создаёт естественный вид и дополняет ландшафтный дизайн. Лучше всего растение смотрится в небольших группах, а его цветение можно дополнить другими растениями, такими как астры, рудбекия, мискантус, ковыль, хосты, папоротники или гейхеры. 
 

Цветок хелоне — посадка и уход
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Сводка с фронта: ФАБы в Часов Яре уничтожают позиции ВСУ, освобождено село Водяное
Как сейчас живет бывший муж скончавшейся Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин
Как сейчас живет бывший муж скончавшейся Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин
Последние материалы
Зачем нужна подложка под ламинат
Ученые КФУ изобрели метод создания стройматериалов из металлургических отходов
ГИБДД раскрыла, сколько промилле допускается у водителя после изменения закона
Кинолог Голубев рассказал, как продлить жизнь собаке
Как правильно ухаживать за баклажанами
На Netflix вышел тизер фильма "Оборотни из маленькой деревушки"
Энзимный пилинг для лица
Специалисты выделили пять рекомендаций, которые помогут следить за размером порции пищи
Как ухаживать за жирной кожей лица
Эволюционная аномалия: почему у человека большой палец отставлен в сторону?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников