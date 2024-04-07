Это растение станет отличным элементом ландшафтного дизайна: привлекает интересными яркими кистями

Хелоне радует глаз красивой глянцевой листвой

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Растение хелоне пока не так популярно в наших садах, но оно обладает рядом преимуществ. Внешне оно напоминает пенстемон или львиный зев, хотя его цветение не такое обильное. Зацветает оно в конце лета и заканчивает цветение с наступлением заморозков. Соцветия имеют форму кисти или колоса и окрашены в белый или розовый цвет. Перед цветением хелоне уже радует глаз красивой глянцевой листвой.

Фото: https://www.flickr.com/photos/18453498@N07/51400405378/ by sonnia hill is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Растение любит влагу, поэтому хорошо процветает возле водоёмов. Оно не требовательно к почве и может расти даже на тяжёлой глинистой почве, но важно, чтобы она была влажной. Хелоне хорошо растёт как на солнце, так и в тени, и его высота зависит от уровня освещения.

В жаркую погоду растение нуждается в регулярных поливах, чтобы не пересушивалась почва. Для улучшения декоративности его можно подкармливать один раз за сезон. Хелоне обладает высокой морозоустойчивостью и редко страдает от болезней или вредителей.

Высаженные вблизи водоёма или вдоль дорожек, хелоне создаёт естественный вид и дополняет ландшафтный дизайн. Лучше всего растение смотрится в небольших группах, а его цветение можно дополнить другими растениями, такими как астры, рудбекия, мискантус, ковыль, хосты, папоротники или гейхеры.

