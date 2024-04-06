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Это растение отличается особым шармом: его листья и цветы привлекают внимание интересным видом

Посадите в саду изысканную лигулярию

Садоводство » Цветы

Это растение привлекает внимание своим интересным внешним видом — уникальные листья и цветы придают ему особый шарм. Однолетник также известен как лигулярия.

Посадите в саду изысканную лигулярию
Фото: commons.wikimedia.org by Alpsdake is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Бузульник может вырасти в высоту от 60 см до 2 метров, что делает его впечатляющим элементом садового ландшафта. Этому растению требуется достаточно места для развития, что, в свою очередь, может помочь в борьбе со сорняками.

Цветение бузульника приходится на лето, хотя конкретные сроки зависят от его сорта. Цветы, часто жёлтого оттенка, собираются в метельчатые или колосовидные соцветия.

Листья бузульника крупные, часто круглые или сердцевидные, с различными оттенками зелени и иногда с красновато-фиолетовым отливом.

Растение предпочитает полутень, под кронами деревьев, избегая прямых солнечных лучей и засухи. В жаркую погоду листья могут временно пожелтеть, но они быстро восстанавливаются в прохладе. Однако сортам с красными листьями требуется больше солнечного света для сохранения насыщенного цвета.

Почва должна быть питательной и влажной. Растение поливают умеренно в течение лета, поддерживая почву влажной. Подкормки проводятся комплексными минеральными и органическими удобрениями.

Бузульник морозоустойчив, и ему может потребоваться укрытие только в самых холодных регионах.

БУЗУЛЬНИК или ЛИГУЛЯРИЯ – высокий тенелюбивый многолетник в саду. Посадка, уход и разведение
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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