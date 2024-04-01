Словно невесомые облака: это растение удивит необычными цветочными кистями и наполнит сад лимонным ароматом

Посадите в саду изысканный котовник

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Изысканные цветочные кисти этого растения создают в саду эффект дымки или невесомых облаков, что придаёт им уникальный вид, а приятный лимонный аромат наполняет пространство.

Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Растение получило своё название из-за своего необычного воздействия на кошек, которые просто обожают его сильный запах. Этот многолетник может достигать высоты до 120 см и цветет в середине лета. Цветы могут быть синего, фиолетового или белого цвета.

Котовник не требует особых условий для выращивания, но предпочитает солнечное место и легкую песчаную почву. Рекомендуется сажать кусты на расстоянии от 30 до 50 см друг от друга.

Этот вид считается неприхотливым и не требует особого ухода. Он хорошо переносит засуху, и взрослые кусты нужно поливать только в долгие периоды засухи, в то время как молодые растения могут быть поливаны немного чаще — около двух раз в неделю. Однако необходимо следить, чтобы вода не задерживалась в почве. Котовник не нуждается в подкормках, так как избыток питательных веществ может негативно сказаться на его развитии. Это растение часто используется для оформления дорожек и тропинок в саду.