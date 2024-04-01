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Этот дивный цветок называют крыльями ангела: он привлекателен невероятной расцветкой — радует до первых заморозков

Посадите в саду схизантус

1:35
Садоводство » Цветы

Этот цветок, известный как схизантус, напоминает нам всеми любимые орхидеи, но он менее капризен и не так требователен к уходу. В средних широтах его часто выращивают как однолетник, но зато он радует своими цветами весь сезон — с начала весны до первых заморозков. Иногда его также называют "крыльями ангела".

Посадите в саду схизантус
Фото: https://www.flickr.com/photos/64933790@N00/8151613277/ by Pato Novoa is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Схизантус привлекает внимание своей невероятной расцветкой. Его лепестки окрашены в белые, жёлтые, красные, фиолетовые оттенки, часто с различными узорами и вкраплениями. Растение становится еще более декоративным благодаря ажурным рассечённым листьям.

Куст может достигать высоты до 1 метра, хотя есть и низкорослые сорта, высотой всего 30 см. Схизантус предпочитает хорошо освещенные места, хотя в слишком жарких климатических условиях предпочтительнее выбирать участки в легкой тени. Грунт должен быть питательным, проницаемым и слегка кислым.

Растения следует высаживать на расстоянии не менее 25 см друг от друга, при необходимости увеличивая расстояние до 70 см в зависимости от высоты сорта. Схизантус любит влагу, поэтому поливать его нужно регулярно, особенно в жаркую погоду — утром и вечером. Раз в месяц его удобряют минеральными комплексами для цветущих растений.

Схизантус отлично сочетается с алиссумом, лобелией, наперстянкой, пеларгонией, флоксами, ромашкой. Часто его выращивают в кашпо и горшках.

Редкий «экзот» на нашем участке - Схизантус. Обильное цветение в середине лета.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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