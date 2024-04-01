Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки

Чем полить рассаду после пикровки

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие стремятся, чтобы рассада выглядела крепкой и здоровой, а особенно это актуально для томатов, которые считаются одними из самых популярных среди огородников.

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После пикировки нужно вносить определённые удобрения, чтобы обеспечить рассаде необходимые питательные вещества. Садовод Дзен-канала "Маленькая Дача" советует следующую подкормку.

Нужно взять 0,8 г кальциевой селитры и растворить её в 1 литре воды. Раствором следует полить рассаду по влажной почве под корень. Важно не переборщить с дозировкой, особенно учитывая, что растения пока ещё маленькие.

Если вы замечаете, что ваша рассада выглядит слабой, с бледными или жёлтыми листьями, это может быть признаком нехватки магния. В этом случае можно применить следующую подкормку: на 1 литр воды берётся по 1 грамму сульфата магния и кальциевой селитры. Раствор перемешивается и поливается под корень по влажной почве, соблюдая меру в поливе.

После такой подкормки через некоторое время вы заметите улучшения: рассада станет крепче, листья приобретут яркий зелёный цвет, и рост растений ускорится.