Дачнику на заметку. Как правильно известковать почву

Известкование почвы является важным процессом в садоводстве. Оно необходимо для поддержания оптимального уровня кислотности почвы, что в свою очередь способствует росту и развитию растений. В этой статье мы расскажем о том, как правильно известковать почву и какие преимущества это может принести.

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International