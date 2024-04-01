Как защитить картофель от цикады и сохранить урожай

Знакомим с вредителем картофеля по имени цикада

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Картофель является одним из самых популярных овощей в мире. Он не только вкусный и питательный, но и является важным источником пищи для многих людей. Однако, как и любое другое растение, картофель подвержен атакам вредителей, в том числе и цикады.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Nielsen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Цикада — это насекомое, которое питается соками растений, в том числе и картофеля. Она может причинить серьёзный вред урожаю, если не принять меры по защите. В этой статье мы расскажем о том, как защитить картофель от цикады и сохранить свой урожай.

1. Выбор правильного места для посадки картофеля. Цикады предпочитают сухие и теплые места, поэтому старайтесь выбирать для посадки картофеля более влажные и прохладные участки. Также стоит избегать посадки картофеля рядом с другими растениями, которые могут привлекать цикад.

2. Подготовка почвы. Цикады могут легко проникать в почву, поэтому перед посадкой картофеля необходимо тщательно прополоть и прорыхлить почву. Это поможет уничтожить личинки цикад и предотвратить их размножение.

3. Использование мульчи. Мульча — это слой органического материала, который накрывает почву и защищает ее от пересыхания. Она также может служить препятствием для цикад, не позволяя им достичь корней картофеля.

4. Посадка компаньонов. Некоторые растения, такие как мята, базилик и лаванда, могут отпугивать цикад своим запахом. Поэтому стоит посадить их рядом с картофелем, чтобы создать естественный барьер для вредителей.

5. Использование натуральных отпугивателей. Существует множество натуральных средств, которые могут помочь отпугнуть цикад от картофеля. Например, можно смешать воду с чесноком и перцем и опрыскать этим раствором растения. Также можно использовать специальные растительные масла, которые имеют отвратительный запах для цикад.

6. Регулярный осмотр растений. Важно регулярно проверять картофель на наличие цикад и их личинок. Если вы заметите их присутствие, то срочно примите меры по их уничтожению.

7. Применение биологических препаратов.