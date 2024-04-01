Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свёкла и огурцы помогают поддерживать здоровье лимфатической системы
Блогерша Ида Галич с семьей улетела из России в Дубай
Российские ВКС уничтожили стратегический мост на Запорожском направлении
Член СПЧ Меркачева выступила против смертной казни террористов из "Крокуса", так как это "лёгкое" для них наказание
Египет собирается открыть Большой музей Гизы в 2024 году
Вассерман призвал не обращать пристального внимания на слова и поступки Пугачевой
Захару Прилепину грустно смотреть на уехавшую из России Чулпан Хаматову
Самбурская признала, что не вписывается в светское общество из-за своего характера
Актёр Кравченко рассказал, как голодал вместе с мамой перед съёмками в "Иди и смотри"
Как защитить картофель от цикады и сохранить урожай

Знакомим с вредителем картофеля по имени цикада

2:14
Садоводство » Советы

Картофель является одним из самых популярных овощей в мире. Он не только вкусный и питательный, но и является важным источником пищи для многих людей. Однако, как и любое другое растение, картофель подвержен атакам вредителей, в том числе и цикады.

Знакомим с вредителем картофеля по имени цикада
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Nielsen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Цикада — это насекомое, которое питается соками растений, в том числе и картофеля. Она может причинить серьёзный вред урожаю, если не принять меры по защите. В этой статье мы расскажем о том, как защитить картофель от цикады и сохранить свой урожай.

1. Выбор правильного места для посадки картофеля. Цикады предпочитают сухие и теплые места, поэтому старайтесь выбирать для посадки картофеля более влажные и прохладные участки. Также стоит избегать посадки картофеля рядом с другими растениями, которые могут привлекать цикад.

2. Подготовка почвы. Цикады могут легко проникать в почву, поэтому перед посадкой картофеля необходимо тщательно прополоть и прорыхлить почву. Это поможет уничтожить личинки цикад и предотвратить их размножение.

3. Использование мульчи. Мульча — это слой органического материала, который накрывает почву и защищает ее от пересыхания. Она также может служить препятствием для цикад, не позволяя им достичь корней картофеля.

4. Посадка компаньонов. Некоторые растения, такие как мята, базилик и лаванда, могут отпугивать цикад своим запахом. Поэтому стоит посадить их рядом с картофелем, чтобы создать естественный барьер для вредителей.

5. Использование натуральных отпугивателей. Существует множество натуральных средств, которые могут помочь отпугнуть цикад от картофеля. Например, можно смешать воду с чесноком и перцем и опрыскать этим раствором растения. Также можно использовать специальные растительные масла, которые имеют отвратительный запах для цикад.

6. Регулярный осмотр растений. Важно регулярно проверять картофель на наличие цикад и их личинок. Если вы заметите их присутствие, то срочно примите меры по их уничтожению.

7. Применение биологических препаратов.

На моём картофеле нет жуков, ни болезней, а всё потому что обрабатываю картофель до посадки так!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
До Часов Яра осталось около полкилометра, уничтожен очередной танк Abrams Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Последние материалы
Дизайнер Тычино рассказала, как поменять интерьер перед тем, как завести питомца
ТОП-5 нержавеющих иномарок: эксперты раскрыли секреты стойкости к коррозии
Мирошник: СБУ поняла последствия требований Москвы о противодействии терроризму
Беременная Женя Малахова записала песню в обнаженном виде
Сэндвич с жареными помидорами и мятным песто не добавит лишнего веса
Дизайнер назвала цвета, недопустимые для маленьких комнат
Дочь Ирины Апексимовой Дарья показала фото с мужем, актером Егором Корешковым
Климатолог Киселёв предупредил о пике эффекта Эль-Ниньо в 2024 году
В России вступил в силу новый коэффициент ОСАГО за безаварийное вождение
А правда что: средства с протеином могут испортить волосы — комментирует эксперт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников