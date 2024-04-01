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Картофельная совка: знакомим с этим вредителем, который уничтожает урожай

Это насекомое питается листьями картофеля

1:47
Садоводство » Вредители и болезни

Картофельная совка — это один из наиболее распространённых вредителей картофеля, который может привести к значительным урожайным потерям. Эти насекомые питаются листьями и стеблями картофеля, что приводит к их гибели и, как следствие, к снижению урожайности. Но не отчаивайтесь, существует несколько способов борьбы с картофельной совкой.

Это насекомое питается листьями картофеля
Фото: flickr.com by Ilia Ustyantsev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Наиболее эффективным способом борьбы с картофельной совкой является профилактика. Для этого необходимо следить за состоянием растений и регулярно осматривать их на наличие вредителей. Также важно уничтожать сорняки и остатки растений после сбора урожая, так как они могут служить укрытием для личинок совки.

Важным методом борьбы является применение биологических препаратов. Например, бактерия Бациллус турингиензис, которая является естественным врагом картофельной совки, может быть использована для борьбы с вредителем. Этот препарат не является опасным для человека и окружающей среды, но эффективно уничтожает личинок совки.

Также можно применять химические препараты, но необходимо помнить, что они могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Поэтому перед их применением необходимо ознакомиться с инструкцией и соблюдать все меры предосторожности.

Ещё одним способом борьбы с картофельной совкой является использование ловушек. Для этого можно использовать специальные феромонные ловушки, которые привлекают самцов совки и не дают им размножаться. Также можно создать ловушки из пластиковых бутылок, наполненных сладкой жидкостью, которая привлекает вредителя.

Наконец, важно помнить о правильном хранении картофеля. Лучше всего хранить его в прохладном и сухом месте, так как высокая влажность способствует размножению картофельной совки.

Совка подгрызающая на картофельном участке
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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