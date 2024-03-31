Растение скажет вам спасибо: дешевая подкормка для рассады

Садоводам назвали эффективную подкормку для рассады

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перед проведением первой подкормки стоит помнить, что это следует делать только после пикировки — через 10-12 дней или при наличии 2-4 настоящих листочков на рассаде.

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Перед тем как начать кормить растения, необходимо учитывать, что на начальном этапе им требуется фосфор для наращивания корневой системы, что обеспечит успешную адаптацию после пересадки. Предлагаем вам несколько простых, но эффективных подкормок, которые помогут вашей рассаде лучше прижиться.

Подкормка 1. Для приготовления этой подкормки вам потребуется удобрение с высоким содержанием фосфора, например, 13:40:14. Возьмите 20 грамм данного удобрения на 10 литров воды и добавьте 3 грамма янтарной кислоты. Такая смесь обеспечит растения фосфором, а янтарная кислота стимулирует наращивание корней, что благоприятно скажется на их развитии и общем состоянии.

Подкормка 2. Для ускорения роста корней рассады подойдет следующая подкормка. Растворите 5 грамм монофосфата калия в 5 литрах воды и поливайте под корень по влажной почве.

Подкормка 3. Через 10 дней после пикировки можно применить стимуляторы корнеобразования. Растворите 1 каплю йода и немного меда в 1 литре воды, затем полейте рассаду. Эта подкормка способствует формированию крепких и здоровых растений.

Не забывайте, что правильное питание рассады существенно влияет на ее здоровье и развитие. Подкормки обязательны, так как они компенсируют недостаток питательных веществ, что в свою очередь положительно отразится на дальнейшем росте и развитии растений.