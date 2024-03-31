Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите в саду кермек
Названы 4 частые ошибки, которые хозяева собак совершают из любви к питомцам
Восточный ветер: японские секреты по уходу за кожей
Почему собака не реагирует на агрессивное поведение других собак?
Автоэксперт Погуляев объяснил, как сэкономить при покупке летних шин
Почему собаки ведут себя странно?
5 странных мультфильмов, которые точно понравятся подросткам
Впервые были измерены скорости джетов нейтронной звезды
The Telegraph: правые партии Европы могут заблокировать обещанную Киеву военную помощь
Метод, которым пользовались наши бабушки: правильная подкормка для рассады

Стало известно, когда и зачем кормить рассаду

1:34
Садоводство

Подкармливая рассаду, важно учитывать потребности растений в питательных веществах. Азот необходим для зеленой части растений, фосфор укрепляет корни, а калий стимулирует рост бутонов и плодов. Микроэлементы также играют важную роль, подобно витаминам для человека.

Стало известно, когда и зачем кормить рассаду
Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder

Первую подкормку рассаде следует делать спустя неделю после пикировки или при появлении первых настоящих листочков. В этот период важно обеспечить растения азотом. Некоторые предпочитают использовать минеральные удобрения, в то время как другие предпочитают готовые комплексные удобрения, такие как "Биогумус для рассады" или "Био Мастер для рассады".

Эксперименты с подкормкой фосфором могут быть полезны для укрепления корневой системы. Монофосфат калия является растворимым удобрением, созданным специально для подкормок. Важно помнить, что фосфор стимулирует рост корней и не влияет на надземную часть растения.

Следующие подкормки проводятся в зависимости от состояния рассады. Если растения недостаточно активно растут, то рекомендуется использовать азотные удобрения. В случае буйного роста подкормки можно делать реже до появления бутонов.

При выращивании рассады без пикировки необходимо регулярно удобрять комплексными средствами для рассады, следуя инструкции на упаковке. Важно подкармливать растения до появления бутонов для хорошего плодоношения.

Важно помнить, что подкармливать рассаду следует осторожно, учитывая индивидуальные потребности каждого растения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз
Сколько слов они знают: названы самые разговорчивые породы кошек
Импорту нет! В России появится новый производитель полимерных труб
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Последние материалы
Садоводам назвали эффективную подкормку для рассады
Египетские отели сохранят формат "всё включено"
Три привычки помогут предотвратить диабет
Стало известно, когда и зачем кормить рассаду
ЦБ РФ: юань играет важную роль в формировании резервных активов
Сухой закон: как противостоять шелушениям на коже
Как приготовить куриные фрикадельки с лимонным соусом
Проверенная подкормка для рассады
Посадите в саду фотинию
5 правил подкормки рассады
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников