Метод, которым пользовались наши бабушки: правильная подкормка для рассады

Стало известно, когда и зачем кормить рассаду

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подкармливая рассаду, важно учитывать потребности растений в питательных веществах. Азот необходим для зеленой части растений, фосфор укрепляет корни, а калий стимулирует рост бутонов и плодов. Микроэлементы также играют важную роль, подобно витаминам для человека.

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Первую подкормку рассаде следует делать спустя неделю после пикировки или при появлении первых настоящих листочков. В этот период важно обеспечить растения азотом. Некоторые предпочитают использовать минеральные удобрения, в то время как другие предпочитают готовые комплексные удобрения, такие как "Биогумус для рассады" или "Био Мастер для рассады".

Эксперименты с подкормкой фосфором могут быть полезны для укрепления корневой системы. Монофосфат калия является растворимым удобрением, созданным специально для подкормок. Важно помнить, что фосфор стимулирует рост корней и не влияет на надземную часть растения.

Следующие подкормки проводятся в зависимости от состояния рассады. Если растения недостаточно активно растут, то рекомендуется использовать азотные удобрения. В случае буйного роста подкормки можно делать реже до появления бутонов.

При выращивании рассады без пикировки необходимо регулярно удобрять комплексными средствами для рассады, следуя инструкции на упаковке. Важно подкармливать растения до появления бутонов для хорошего плодоношения.

Важно помнить, что подкармливать рассаду следует осторожно, учитывая индивидуальные потребности каждого растения.