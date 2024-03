Метод, которым пользовались наши бабушки: правильная подкормка для рассады

Подкармливая рассаду, важно учитывать потребности растений в питательных веществах. Азот необходим для зеленой части растений, фосфор укрепляет корни, а калий стимулирует рост бутонов и плодов. Микроэлементы также играют важную роль, подобно витаминам для человека.

Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder