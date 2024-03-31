Обязательно соблюдайте эти правила: рассада будет крепкой и здоровой

5 правил подкормки рассады

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подкормка рассады является одной из ключевых тем, которой уделяют внимание огородники. Огромное разнообразие удобрений — органических и неорганических, приобретенных и самодельных, делает выбор средства еще более сложным.

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Однако не многие знают, что неправильная подкормка может нанести вред молодым растениям, поэтому важно придерживаться нескольких важных правил, чтобы обеспечить необходимый баланс питательных веществ.

1. Необходимо избегать избыточной подкормки и чередовать удобрения с интервалом. Следует помнить, что слишком большое количество питательных веществ может негативно отразиться на росте рассады.

2. Контролируйте частоту подкормки, ведь молодым растениям требуется гораздо меньше питания, чем взрослым. Не переусердствуйте с добавлением удобрений, исходя из качества почвы.

3. Усилить подкормку следует лишь в случае проблем в развитии рассады. При признаках замедленного роста или изменении цвета листьев можно увеличить количество удобрений, но не чаще одного раза в две недели.

4. Важно следовать инструкциям производителей удобрений. Тщательное изучение рекомендаций позволит обеспечить благоприятные условия для роста.

5. Изучите состав удобрений, если применяете несколько видов одновременно. Необходимо обеспечить баланс питательных веществ, чтобы они дополняли друг друга, а не дублировали. Сделайте ставку на сбалансированное питание для рассады.