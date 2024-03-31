Даже ослабленные растения начнут активно расти: эффективная подкормка для рассады

Лучшая подкормка для рассады

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вариантов подкормки рассады существует множество, но этот можно назвать наиболее эффективным.

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Этот способ не только стимулирует активный рост растений, но и обеспечивает защиту от насекомых. Особенно ценно, что для такой подкормки не требуется использование химических удобрений.

Для приготовления этой подкормки понадобятся всего лишь несколько простых ингредиентов. На литр воды возьмите чайную ложку сушеного молотого чеснока и столовую ложку перекиси водорода. Этого количества смеси будет достаточно для обработки одного рассадного ящика.

Процесс подкормки очень прост. Равномерно посыпьте сушеный чеснок на грунт между сеянцами или уже выросшей рассадой, затем слегка присыпьте свежим грунтом на примерно 1 см. Затем приготовьте раствор, разведя столовую ложку перекиси водорода в литре воды. Полученным раствором опрыскайте рассаду и грунт в ящике. Не жалейте жидкость, пусть весь раствор уйдет на обработку.

Через несколько дней вы заметите удивительные результаты: рассада станет здоровой, сильной, зеленой и начнет активно расти. Благодаря данной подкормке растения станут защищены от нападения вредителей.

После высадки рассады в открытый грунт подкормку можно повторить, чтобы улучшить рост и развитие растений в дальнейшем.