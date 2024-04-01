Посадите этот яркий цветок: идеален для красочной клумбы — неприхотливый, может расти и в полутени

Посадите в саду гелениум

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гелениум — прекрасный выбор для клумбы благодаря своим красивым и ярким цветам, продолжительному цветению и неприхотливости, что делает его популярным среди садоводов. Он может быть однолетним или многолетним растением высотой до 1,5 метров.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Цветение происходит с середины лета до осени, цветы могут быть разноцветными. Гелениум предпочитает солнечные места с плодородной почвой, хотя может расти и в полутени. Растение требует умеренных поливов, особенно в жаркие дни, и реагирует положительно на удобрения, которые рекомендуется вносить три раза в год.

Гелениум прекрасно смотрится в садах различных стилей, дополняя другие цветы и создавая контрастные композиции. Его цветы также подходят для срезки.

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