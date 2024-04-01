По 10 плодов на одном кусте: этот сорт перца даёт щедрый урожай - созревает равномерно

Сорт перца "Аллюр"

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Перец сорта "Аллюр" — это отличный выбор. Он отличается урожайностью. О сорте рассказал садовод Дзен-канала "Маленькая Дача".

Фото: https://www.flickr.com/photos/chasqui/10848001563 by Luis Tamayo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кусты сорта невысокие, около 50-60 сантиметров, и не требуют особого формирования. Форма плода напоминает узкий длинный треугольник, некоторые из них достигают внушительной длины до 25 сантиметров. Толщина перца составляет всего 6 мм, но он очень сладкий и сочный, имеет ярко-жёлтый цвет.

На одном кусте "Аллюра" одновременно завязывается до 10 перчиков, что создаёт впечатление, будто куст украшен жёлтыми игрушками, подобно ёлке. Созревание происходит равномерно, не нужно ждать, когда каждый плод достигнет зрелости.

Можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте.