По 10 плодов на одном кусте: этот сорт перца даёт щедрый урожай - созревает равномерно

Перец сорта "Аллюр" — это отличный выбор. Он отличается урожайностью. О сорте рассказал садовод Дзен-канала "Маленькая Дача".
Кусты сорта невысокие, около 50-60 сантиметров, и не требуют особого формирования. Форма плода напоминает узкий длинный треугольник, некоторые из них достигают внушительной длины до 25 сантиметров. Толщина перца составляет всего 6 мм, но он очень сладкий и сочный, имеет ярко-жёлтый цвет.
На одном кусте "Аллюра" одновременно завязывается до 10 перчиков, что создаёт впечатление, будто куст украшен жёлтыми игрушками, подобно ёлке. Созревание происходит равномерно, не нужно ждать, когда каждый плод достигнет зрелости.
Можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.