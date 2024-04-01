Плоды по 22 см: это сорт перцев с супертолстыми стенками завалит урожаем

Сорт перцев "Атлант"

0:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот сорт перцев отличается толстостенными, вкусными и хрустящими плодами. Речь о сорте "Атлант".

Фото: https://www.flickr.com/photos/ciat/5867705866/in/photostream/ by Neil Palmer (CIAT) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Длина плодов достигает 22 см и более, с шириной до 10 см. Форма перцев вытянутая, мякоть сочная, а стенки толстые до 10 мм.

Кусты растут аккуратно, достигая максимальной высоты около 1 метра.

"Вкус мне очень понравился, имеет перечный аромат", — пишет садовод, ведущий Дзен-канал "Маленькая Дача".

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