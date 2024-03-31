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Вытягивания рассады можно избежать, если следовать этим советам

Как предотвратить вытягивание рассады

1:28
Садоводство » Советы

Вытягивание рассады — вечная проблема многих огородников. Такие растения становятся хрупкими и слабыми.

Как предотвратить вытягивание рассады
Фото: https://unsplash.com/photos/selected-focus-photo-of-green-leaf-plants-Bfdia-aJOvI by Francesco Gallarotti gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рассада часто вытягивается из-за недостатка света, особенно это характерно для томатов. Чтобы этого избежать, следите за рассадой с самого начала. Как только появятся первые листочки, уберите плёнку, перенесите её в прохладное место при температуре 18-20 градусов и обеспечьте дополнительное освещение круглосуточно в течение двух недель.

Изначально сейте семена на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы избежать конкуренции растений за свет и питательные вещества, пишет Дзен-канал "Маленькая Дача".

Семена следует сеять вовремя, указанное на упаковке. Рассада, посеянная слишком рано, может столкнуться с недостатком солнечного света и короткими днями.

Высокие температуры способствуют быстрому росту надземной части растений за счёт ослабления корневой системы. Поддерживайте температуру в районе 18 градусов для предотвращения вытягивания рассады.

Частые поливы и подкормки могут спровоцировать сильный рост и вытягивание рассады. Не переусердствуйте с подкормками и поливами.

Если рассада уже вытянулась, можно провести пикировку и пересадку в отдельные стаканчики. После этого дайте рассаде 7-10 дней, прежде чем приступить к подкормке. Используйте фосфорные удобрения для укрепления корней.

Самый радикальный способ остановить вытягивание томатов!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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