Этот необычный кустарник станет изюминкой сада: экзотический вид и красноватая листва привлекут внимание

Кустарник фотиния с экзотическим видом и красноватой листвой, привлекает внимание в садах. Название происходит от греческого слова "блестящий", обусловлено глянцевой поверхностью листьев.
Виды этого кустарника, хотя и азиатского происхождения, успешно произрастают в некоторых регионах России. Особенно популярны вечнозелёные разновидности, обладающие плотной, округлой кроной и обильным цветением весной.
Цветущая фотиния источает нежный аромат, привлекая насекомых. Кроме того, красные плоды, появляющиеся осенью, представляют интерес для птиц.
Растения предпочитают хорошо освещенные, защищённые от ветра места с питательной почвой. Поливают в периоды засухи, проводят подкормки весной и осенью. Обрезка помогает сохранить красивую форму куста, что фотиния хорошо переносит.
Средняя зимостойкость позволяет выращивать её в южных и центральных регионах, но с укрытием в холодный климат. Фотиния отлично выглядит как солитер или в живых изгородях, соседствуя с другими растениями, такими как японская айва, пираканта, лавровишня и др.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.