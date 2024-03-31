Этот необычный кустарник станет изюминкой сада: экзотический вид и красноватая листва привлекут внимание

Посадите в саду фотинию

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Кустарник фотиния с экзотическим видом и красноватой листвой, привлекает внимание в садах. Название происходит от греческого слова "блестящий", обусловлено глянцевой поверхностью листьев.

Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/石楠%28千年紅%29_Photinia_serrulata_-洛陽西苑公園_Luoyang_Botanical_Garden%2C_China-_%289237372611%29.jpg by 阿橋 HQ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Виды этого кустарника, хотя и азиатского происхождения, успешно произрастают в некоторых регионах России. Особенно популярны вечнозелёные разновидности, обладающие плотной, округлой кроной и обильным цветением весной.

Цветущая фотиния источает нежный аромат, привлекая насекомых. Кроме того, красные плоды, появляющиеся осенью, представляют интерес для птиц.

Растения предпочитают хорошо освещенные, защищённые от ветра места с питательной почвой. Поливают в периоды засухи, проводят подкормки весной и осенью. Обрезка помогает сохранить красивую форму куста, что фотиния хорошо переносит.

Средняя зимостойкость позволяет выращивать её в южных и центральных регионах, но с укрытием в холодный климат. Фотиния отлично выглядит как солитер или в живых изгородях, соседствуя с другими растениями, такими как японская айва, пираканта, лавровишня и др.