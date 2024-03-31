Избавьтесь от медведки: вот какое средство показывает эффективность

Этот раствор эффективен для борьбы с медведкой. Его применяют, когда обнаруживают гнездо вредителя.
Возьмите 50-60 граммов хозяйственного мыла, измельчите его на терке или возьмите аналогичное количество стирального порошка и разведите в 10 литрах воды. Затем раствор из мыла заливают в норы в большом объеме, чтобы заполнить все ходы. Этот метод позволяет уничтожить как взрослых особей, так и личинок, скрытых в самых удалённых уголках подземных проходов.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.