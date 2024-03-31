Избавьтесь от медведки: вот какое средство показывает эффективность

Как избавиться от медведки

0:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Этот раствор эффективен для борьбы с медведкой. Его применяют, когда обнаруживают гнездо вредителя.

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Возьмите 50-60 граммов хозяйственного мыла, измельчите его на терке или возьмите аналогичное количество стирального порошка и разведите в 10 литрах воды. Затем раствор из мыла заливают в норы в большом объеме, чтобы заполнить все ходы. Этот метод позволяет уничтожить как взрослых особей, так и личинок, скрытых в самых удалённых уголках подземных проходов.