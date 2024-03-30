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Как вырастить тропеолум, который привлекает внимание и радует глаз

Ценное растение для садоводов: тропеолум

2:15
Садоводство » Цветы

Тропеолум, или настурция, является одним из самых популярных цветов для садов и огородов. Его красивые яркие цветы и необычные листья привлекают внимание и радуют глаз круглый год. Но помимо декоративных качеств, тропеолум также является ценным растением для садоводов благодаря своим лечебным и питательным свойствам.

Ценное растение для садоводов: тропеолум
Фото: flickr.com by Wendy Cutler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тропеолум произрастает в тропических и субтропических регионах, но благодаря своей устойчивости к холоду, он может быть выращен и в умеренном климате. Это растение относится к семейству Тропеоловые и имеет более 80 видов. Однако наиболее распространенным и популярным среди садоводов является тропеолум майор, или большой тропеолум.

Сажать тропеолум можно как семенами, так и черенками. Но для начинающих садоводов лучше выбрать первый способ, так как он более простой и надежный. Семена тропеолума можно приобрести в специализированных магазинах или собрать самостоятельно с зрелых растений. Чтобы обеспечить хорошее всхожесть семян, их необходимо предварительно замочить в теплой воде на несколько часов.

Для посадки семян тропеолума подготовьте грунт с хорошей дренажной способностью и плодородием. Рекомендуется добавить в почву компост или перегной для обеспечения растения необходимыми питательными веществами. Семена следует посадить на глубину около 2 см и умеренно полить. После появления всходов, растения нужно проредить, оставляя между ними расстояние около 20 см.

Если вы решили вырастить тропеолум из черенков, то выберите здоровые и сильные стебли с несколькими листьями. Отрежьте их от растения и удалите нижние листья, оставив только верхние. Посадите черенки в грунт на глубину около 5 см и умеренно полейте. Через несколько недель они начнут пускать корни и активно расти.

Тропеолум любит солнечные места и не переносит затенения. Поэтому выберите для него открытое место в саду или на огороде. Регулярно поливайте растение, но не допускайте застоя воды, так как это может привести к гниению корней.
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Настурция. От семян до цветов прошло 2 месяца!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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