Томаты сразу в грунт! Рассказываем о сортах помидоров, которые не нужно сажать на рассаду

Существует множество сортов томатов, которые можно выращивать на своем участке. Но не все из них подходят для посадки прямо в грунт. В этой статье мы расскажем о тех сортах томатов, которые можно смело сажать без предварительного выращивания в горшках или теплице.

Фото: Own work by Medved' is licensed under public domain