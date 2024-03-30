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Томаты сразу в грунт! Рассказываем о сортах помидоров, которые не нужно сажать на рассаду

Эти сорта томатов можно сажать прямо в грунт

Садоводство » Овощи

Существует множество сортов томатов, которые можно выращивать на своем участке. Но не все из них подходят для посадки прямо в грунт. В этой статье мы расскажем о тех сортах томатов, которые можно смело сажать без предварительного выращивания в горшках или теплице.

Эти сорта томатов можно сажать прямо в грунт
Фото: Own work by Medved' is licensed under public domain

Первым сортом, который стоит упомянуть, является "Сибирский сад". Этот сорт отлично адаптирован к холодному климату и может быть посажен прямо в грунт уже в начале мая. Он имеет высокую устойчивость к болезням и хорошо переносит перепады температур.

Еще одним подходящим для посадки в грунт сортом является "Розовый гигант". Он отличается крупными плодами и высокой урожайностью. Этот сорт также хорошо переносит холод и не требует особого ухода.

Если вы предпочитаете более сладкие томаты, то обратите внимание на сорт "Сахарный сливовый". Он имеет небольшие, но очень вкусные плоды и может быть посажен прямо в грунт в конце мая. Он также хорошо растет в условиях средней засушливости.

Для тех, кто любит экзотику, подойдет сорт "Черный принц". Он имеет необычный цвет и очень насыщенный вкус. Этот сорт также можно смело сажать прямо в грунт, но он предпочитает более теплый климат.

Если вы хотите выращивать томаты для консервации, то обратите внимание на сорт "Сливка". Он имеет маленькие плоды, но очень высокую урожайность. Этот сорт также хорошо растет в условиях средней засушливости и может быть посажен прямо в грунт в конце мая.

Но не забывайте, что любой сорт томатов нуждается в плодородной почве и достаточном количестве солнечного света. Поэтому перед посадкой семян прямо в грунт, убедитесь, что ваш участок соответствует этим требованиям.

Выбор сорта томатов для посадки прямо в грунт зависит от ваших предпочтений и условий на участке. Но с помощью нашей статьи вы сможете выбрать подходящий сорт и наслаждаться свежими и вкусными томатами прямо из своего сада.

Томаты сразу в грунт!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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