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Вы можете сами создать красивую и уникальную крону ивы

Рассказываем как формировать иву

2:08
Садоводство » Деревья и кустарники

Ива — это дерево, которое привлекает внимание своими красивыми и необычными ветвями. Оно является одним из самых популярных растений для озеленения садов и парков. Но как же самостоятельно формировать иву (вдруг она растёт у вас на участке), чтобы она выглядела ещё более впечатляюще?

Рассказываем как формировать иву
Фото: commons.wikimedia.org by Olivier Pichard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ива предпочитает влажные и плодородные почвы, поэтому лучше всего высадить её вблизи водоема или на участке с хорошей дренажной системой.

После посадки необходимо регулярно подкармливать иву органическими удобрениями, чтобы она росла здоровой и крепкой. Также важно обеспечить ей достаточное количество солнечного света и воды.

Когда ива достигнет нужной высоты, можно приступать к формированию её кроны. Для этого необходимо выбрать несколько сильных и здоровых ветвей и оставить их основой для будущей кроны. Остальные ветви следует обрезать до основания.

Для создания красивой формы кроны можно использовать методы обрезки "кронирования" и "кронирования по схеме". При кронировании необходимо обрезать все боковые ветви, оставляя только верхние. Таким образом, крона приобретет форму шара. При кронировании по схеме необходимо обрезать ветви в соответствии с определенной схемой, например, в форме куба или пирамиды.

Важно помнить, что обрезка ивы должна проводиться в период покоя растения, то есть в конце зимы или в начале весны. Также не стоит обрезать более трети кроны за один сезон, чтобы не навредить растению.

Помимо обрезки, можно также формировать иву с помощью подвязывания ветвей к опоре. Этот метод позволяет создать красивые арки и тоннели из ветвей ивы.

Не забывайте также о регулярной подрезке сухих и поврежденных ветвей, чтобы сохранить здоровье и красоту растения.

Формирование ивы — это творческий процесс, который требует терпения и умения видеть будущий результат. Следуя простым рекомендациям, вы сможете создать красивую и уникальную крону для вашей ивы, которая будет радовать вас и окружающих глаз своей красотой.

Формирование ивы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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